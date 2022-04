Goed nieuws voor de fans van Super Smash Bros. en Warner Bros. Er zit namelijk een game, genaamd MultiVersus, aan te komen die beiden combineert. Hier zijn ondertussen online gameplaybeelden van gelekt. Hierin zien we onder andere Jake uit Adventure Time, Wonder Woman, Harley Quinn, Batman en Velma een robbertje vechten met elkaar.

MultiVersus werd afgelopen november aangekondigd als een free-to-play game en zal beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Tot nu toe bevat het officiële rooster Arya Stark, Bugs Bunny, Batman, Finn, Jake, Garnet, Harley Quinn, Reindog, Shaggy, Steven Universe, Superman, Tom & Jerry en Wonder Woman, maar dit zal later nog verder uitgebreid worden aan de hand van seizoenen. MultiVersus zal verschillende modi kennen, zoals 2v2, 1v1 en Free For All.