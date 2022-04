Elden Ring is een ongekend succes en velen van jullie hebben ongetwijfeld veel uren in de game gestoken. De wereld is immers erg groot, zoals je in onze review kon lezen en er is meer dan genoeg te zien en te doen. Sommigen zullen ongetwijfeld alles willen zien in de Lands Between terwijl er ook speedrunners zijn, die de game zo snel mogelijk willen uitspelen.

Het wereldrecord speedrun voor Elden Ring is meermaals verbroken en ook dit keer is dat het geval. Distortion2 heeft het wederom gepresteerd zijn eigen records te breken en heeft Elden Ring nu weten uit te spelen in minder dan 7 minuten tijd. Dit is geen legitieme speedrun en valt dus in de andere categorie. In die categorie mag je namelijk glitches en exploits gebruiken. Ondanks het gebruik van deze trucjes blijft het echter lastig uit te voeren en hier wordt vaak urenlang op geoefend.

Hieronder kan je het nieuwe wereldrecord bekijken en het is maar de vraag of Distortion2 of iemand anders het binnenkort nog sneller kan doen.