Dit najaar verschijnt Call of Duty: Modern Warfare 2 en ook wordt er gewerkt aan Call of Duty: Warzone 2. Als we afgaan op Modern Warfare uit 2019, dan is het aankomende deel absoluut een shooter om naar uit te kijken en Warzone 2 klinkt ook niet verkeerd. Dit omdat de huidige Warzone veel problemen kent die ook de ontwikkelaar de nodige kopzorgen heeft opgeleverd.

Call of Duty is natuurlijk de grootste ‘money maker’ van Activision Blizzard en het is daarom niet meer dan logisch dat ze jaarlijks met een nieuw deel komen. Recente geruchten wijzen echter op een break en dat zou dan in 2023 moeten zijn. De eerstvolgende game komt van Treyarch en die zal naar verluidt in 2024 verschijnen, daarbij stellen andere geruchten dat Activision Sledgehammer Games de opdracht heeft gegeven de game voor 2025 te maken. Dit betekent dus dat er voor 2023 niks op het programma staat en daarmee zou men voor het eerst in een zeer lange tijd de jaarlijkse cyclus doorbreken, en dat is goed.

Niemand zal ontkennen dat de franchise ups en downs heeft gekend en dat zal deels komen door de druk die erop ligt om jaarlijks maar met een nieuw deel te komen. Daarbij heeft Call of Duty: Vanguard het niet zo goed gedaan als eerdere delen en dat komt misschien een beetje door de metaalmoeheid die in de franchise heerst. Dat samen met de vele technische issues omtrent Warzone en de integratie van nieuwe delen, maakt dat het té veel is geworden.

Of de geruchten kloppen is natuurlijk afwachten, maar in onze optiek zou het een uitstekende zet zijn voor de serie. Het geeft de ontwikkelaars de tijd om wat rustiger en met meer focus aan de nieuwe game(s) te werken en tevens de verschillende componenten beter op elkaar af te stemmen. Hoewel de integratie van Black Ops Cold War en Vanguard in Warzone erg tof is, kunnen we er niet omheen dat dit voor veel problemen heeft gezorgd.

Niet alleen bij de spelers in de vorm van merkwaardige bugs en glitches, maar ook bij de ontwikkelaar die met verschillende Call of Duty games zit die verschillende engines gebruiken. Bij losse games geen issue, bij het integreren in Warzone een nachtmerrie. Niet voor niets heeft men al aangegeven dat ze alle toekomstige delen op dezelfde engine zullen bouwen, wat dus wel aangeeft dat er veel op de achtergrond speelt.

Een jaar er tussenuit gaan geeft ontwikkelaars meer flexibiliteit en dit zou de games in technisch opzicht ook beter kunnen maken. Daarbij komt nog dat als Modern Warfare 2 net zo’n goede game als de vorige is, spelers hier absoluut lang mee vooruit kunnen. Mede omdat het gerucht gaat dat de ondersteuning van die titel niet één maar twee jaar zal duren. Dus dan is het ‘gemis’ van een nieuw deel prima te behappen.

Kortom, wij zijn voor een break in de jaarlijkse cyclus, want het zal de franchise echt goeddoen. Maar… ben je het ermee eens, of juist totaal niet? Of denk je er toch wat anders over? Het kan alle kanten op en daarom horen we graag jouw mening in de reacties onder dit artikel.