Eerdere geruchten wezen al op een veranderde strategie van Activision omtrent de Call of Duty franchise. Zo zouden ze een lidmaatschapsmodel overwegen bij de komst van de nieuwe Call of Duty later dit jaar en tevens zou er gesproken zijn om te stoppen met de jaarlijkse release van nieuwe delen in de franchise.

Dat laatste is nu weer terug en dat via een bericht op Bloomberg. Daar schrijft Jason Schreier dat Activision – nog voor de overname door Microsoft – heeft besloten om de game die voor 2023 gepland stond uit te stellen naar 2024. Daarmee zal er voor het eerst sinds 2005 een jaar overgeslagen worden.

Volgens Schreier, die met verschillende bronnen sprak, is Call of Duty: Vanguard hiervoor de aanleiding geweest. De game heeft het minder goed gedaan dan verwacht en de topmensen bij Activision hebben wat zorgen over de jaarlijkse delen, die elkaar zouden kannibaliseren.

Ter compensatie mogen we in 2023 wel een nieuwe free-to-play game verwachten en er zal veel content uitkomen voor zowel Modern Warfare 2 als Warzone 2. Wat die gratis game precies is, is niet duidelijk. Mogelijk dat het hier om een nieuwe mobiele game gaat.

Niks van dit alles is officieel bevestigd, maar gezien Schreier behoorlijk betrouwbaar is lijkt dit erg aannemelijk.