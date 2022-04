Gearbox Software heeft aangekondigd dat de eerste uitbreiding voor Tiny Tina’s Wonderlands vanaf morgen verkrijgbaar zal zijn. Het betreft hier de eerste release in een gepland reeks van vier voor het eerste seizoen en de titel is ‘Coiled Captors’. Bij de aankondiging heeft de ontwikkelaar het een en ander aan details vrijgegeven en dat luidt als volgt:

Coiled Captors begint in Dreamveil Overlook, waar de raadselachtige waarzegster Vesper wacht. Eeuwen geleden hadden de Coiled Naga de grootste vangst van allemaal: een oude god. Ze hebben het wezen gevangen in het lichaam van een machtige zeewerg met scherpe tanden en een leerachtige huid, en hebben het diep in een ijzige berg gekooid. Alleen jij hebt de kracht om hem uit zijn vlezige gevangenis te bevrijden, maar dat betekent dat je door winterse woestenijen, dorre ruïnes en ondergelopen spelonken vol vijanden moet waden.

Nieuwe boss “Chums” de Oude God, met vier krachtige vormen die na verloop van tijd vrijkomen. De verhalen van Vesper zijn ontworpen om opnieuw te worden gespeeld, zodat je je vaardigheden kunt testen tegen deze stijgende moeilijkheidsgraad.

Nieuwe loot om te verzamelen, inclusief wapens, uitrusting en cosmetische items. Elke keer dat je de steeds angstaanjagendere vormen van de eindbaas verslaat, verdien je Lost Souls waarmee je aan Vesper’s Wheel of Fate kunt draaien. Als je aan dit griezelige apparaat draait, kun je Legendarische wapens, uitrusting en andere voorwerpen verdienen.

Nieuwe Chaos Chamber content. Als je Coiled Captors voltooit, voeg je ook de bijbehorende levels en boss toe aan de Chaos Chamber, het eindeloos herspeelbare eindspel van Tiny Tina’s Wonderlands. Hiermee breid je de talloze combinaties voor je gerandomiseerde kerker uit, waardoor elke run nog onvoorspelbaarder wordt.

De uitbreiding maakt deel uit van de Season Pass, maar zal ook los verkrijgbaar zijn. Hieronder een trailer van Coiled Captors.