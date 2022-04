Ben je van plan om Evil Dead: The Game aan te schaffen voor de PlayStation 5, maar zit je wat krap wat schijfruimte betreft? Dan hoef je waarschijnlijk nauwelijks tot niets aan ruimte vrij te maken.

PlayStation Game Size laat regelmatig weten hoe groot aankomende titels zijn en dat hebben ze nu ook gedaan met de PS5-versie van Evil Dead: The Game. Het spel van Saber Interactive neemt op de current-gen console van Sony slechts 4,966GB in beslag.

De asymmetrische multiplayer game komt ook uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, maar of de bestandsgrootte op deze platformen hetzelfde is, is nog onzeker. Het kan namelijk zijn dat de PS5-versie gebruikmaakt van de Kraken compressietechniek. Hierdoor is het mogelijk dat de game op andere platformen groter zal uitvallen.