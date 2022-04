Binnen enkele weken herrijzen de doden in Evil Dead: The Game en dat betekent uiteraard dat we helemaal klaargestoomd moeten worden voor het bloedbad middels nieuwe gameplaybeelden. Saber Interactive laat ons genieten van tien minuten aan nieuwe gameplay én er komt hoog gezelschap bij kijken.

Niemand minder dan ‘Bruce Campbell himself’ begeleidt de video en dit geheel in zijn eigen stijl. Hij begeleidt zoonlief Andy Campbell die het als de Kandarian Demon opneemt tegen een team survivors.

Bekijk de beelden hieronder, Evil Dead: The Game verschijnt op 13 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een Switch versie volgt later.