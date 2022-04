Codemasters heeft vanmiddag F1 22 officieel aangekondigd en daarbij laten weten dat de game gepland staat voor een release op 1 juli 2022. De game zal dan verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor de pc geldt dat er een virtual reality functionaliteit inbegrepen zit, die werkt met Oculus Rift en HTC Vive. Over PlayStation VR ondersteuning is helaas niet gesproken.

Het nieuwe deel in de reeks is voorzien van de nieuwste auto’s, die voor dit huidige seizoen natuurlijk op de schop zijn gegaan. Ook is de game aangepast op de nieuwe regels, waardoor er nu sprintraces bij inbegrepen zitten. En natuurlijk ontbreekt het de game niet aan aanpassingen op circuits, die voor dit seizoen zijn doorgevoerd. Dan hebben we het over aanpassingen aan de circuits in Australië, Spanje en Abu Dhabi.

Dit jaar doet de Formule 1 ook Miami aan en dit circuit is gelijk vanaf de release inbegrepen, dus in tegenstelling tot vorig jaar hoeven we niet te wachten op latere toevoegingen. Dit gebeurde vorig jaar immers met Portimao, Imola en Jeddah. Andere nieuwe features zijn opties om een racedag meer te customizen met ‘Broadcast’-opties, die impact hebben op formatierondjes, pitstops en safety cars.

In het kader van verbeteringen mogen we een verfrissing verwachten als het gaat om het oefenen in de vrije training, de adaptieve AI, de toegankelijkheid van menu’s en meer. Dit zodat spelers sneller in de actie kunnen duiken. De grootste toevoeging is echter de nieuwe modus met de naam F1 Life, waarin spelers de glamoureuze wereld van de Formule 1 nog meer kunnen ervaren. Spelers kunnen hier hun collectie van supercars showen, alsook hun kleding, accessoires en meer, die bemachtigd kunnen worden door te spelen.

Bekijk hieronder de eerste trailer.