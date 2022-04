Microsoft en Sony hebben de laatste maanden al diep in hun geldzak getast om studio’s op te kopen: Activision Blizzard behoort nu bij Microsoft en Bungie is nu beste vriendjes met Sony. De vraag is niet of er meer overnames zullen komen, maar wanneer die zullen komen en welke partijen hierbij betrokken zullen zijn. Een nieuw gerucht suggereert dat het Franse Ubisoft wel eens de volgende in de rij kan zijn. Dit is gebaseerd op een verslag van Bloomberg.

De private equity-bedrijven Blackstone Inc. en KKR & Co zouden de Franse ontwikkelaar en uitgever aan het ‘bestuderen’ zijn en volgens bronnen van Kotaku zou Ubisoft de laatste tijd in contact zijn getreden met verschillende adviesbureaus ter controle op hun interne werking. Op zich is dit niets vreemds, maar dit zou er wel eens op kunnen wijzen dat Ubisoft helemaal in orde wil zijn met hun bedrijf, zodat geïnteresseerden sneller geneigd zouden zijn om Ubisoft over te kopen.

Momenteel zou er echter nog niets concreets aan de gang zijn, maar interesse is er wel.

“Ubisoft hasn’t entered into any serious negotiations with potential acquirers, and it’s unclear whether its major shareholder is willing to pursue a deal […] Deliberations are at an early stage, and there’s no certainty any of the suitors will proceed with offers[…]”

Ironisch genoeg zei Ubisoft nog enkele maanden geleden dat ze onafhankelijk zouden blijven, maar dat eventuele overnameboden wel bekeken zouden worden. Of het bod van de mysterieuze geïnteresseerden aanvaard zal worden, zal de toekomst moeten uitwijzen…