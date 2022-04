Preview | Sniper Elite 5 – De Sniper Elite-serie is langzaamaan uitgegroeid tot een succesvolle en populaire franchise. Dit is mede gekomen doordat elk nieuw deel op bijna alle vlakken weer veel beter uit de verf kwam dan zijn voorganger. Dit was met deel nummer vier dan ook niet anders, dus de verwachtingen voor Sniper Elite 5 zijn hooggespannen. Qua gameplay zit het al goed met de reeks, maar de grafische kant kan wel wat verbetering gebruiken. De animaties zagen er bijvoorbeeld in het vierde deel wat stijfjes uit en aangezien het vijfde deel nu ook op de huidige generatie consoles draait, wordt het echt tijd dat dit wordt aangepakt. Er is dus in ieder geval genoeg ruimte om deel vier te overtreffen.

Terug naar het begin

Sniper Elite 5 keert weer terug naar de Tweede Wereldoorlog, alleen nu kom je in Frankrijk terecht. Je speelt wederom als Karl Fairburn en met je sluipschuttersgeweer trek je er op uit om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen, terwijl je ondertussen het Duitse leger in aantal probeert te verminderen. In de missie die wij mochten spelen was het de bedoeling om geheime informatie te verzamelen, dat verborgen was in een zwaar bewaakt kasteel. Dit gebouw stond in een vrij compact level, waar verschillende groepjes Duitse soldaten ook buiten het kasteel plekken hadden ingenomen. Dit heeft als resultaat dat je als speler te allen tijde op je hoede moet blijven, want je weet nooit waar ze zich precies ophouden.

Vertrouwd gevoel

Heb je Sniper Elite 4 gespeeld, dan zal je je direct thuis voelen met deel vijf. Dit komt doordat zo goed als alles eigenlijk hetzelfde is gebleven. De grafische stijl, de besturing en de manieren om je vijanden uit te schakelen zijn bijna identiek aan het vorige deel. Het enige wat is verandert, is de omgeving waarin je je avontuur zult beleven. Het is helemaal geen slechte zaak dat Sniper Elite 5 in vele opzichten op zijn voorganger lijkt, want deel vier was gewoon een hele goede game. Het ‘snipen’ zelf werkt in Sniper Elite 5 dan ook wederom heerlijk en het geeft nog steeds een voldaan gevoel als je een vijand van lange afstand weet uit te schakelen.

We noemden Sniper Elite 4 al een hele toffe game, maar een duidelijk minpunt – dat we al aanhaalden in de intro – was dat de animaties wat stijfjes waren en daardoor niet echt meer van de tijd. Hier had Rebellion grote stappen mee kunnen maken in deel vijf, alleen ziet het er niet naar uit dat dit is gedaan. De wat stijvere animaties vallen nu alleen nog meer op, doordat we ondertussen alweer een generatie consoles verder zijn. Dit is dus het enige onderdeel in de serie waar al twee delen geen vooruitgang mee wordt geboekt. Gamers zijn nu toch echt wel soepelere animaties gewend dan wat Sniper Elite 5 voorschotelt. Het ziet er naar uit dat er voor nu meer aandacht is besteed om personages en omgevingen van meer detail te voorzien, want deze zien er netjes uit.

Wat ook meer aandacht had mogen krijgen is de ‘Kill Cam’. Dit was altijd de ster van de show in elk deel uit de reeks, maar dat lijkt nu wat van zijn charme verloren te hebben. Het in slow motion volgen van een afgevuurde kogel, die uiteindelijk een lichaamsdeel van de vijand penetreert, valt namelijk ook ten prooi aan het gebrek aan verbetering. Zo blijft een vijand die wordt geraakt dezelfde starre gezichtsuitdrukking houden, wat al in het allereerste deel van de reeks het geval was. Dat had ondertussen wel aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door middel van een in pijn vertrokken gezicht als een kogel de huid en organen van de vijand doorboord. We konden voorheen nooit genoeg krijgen van de ‘Kill Cam’, maar kregen er tijdens onze vroegtijdige speelsessie op een gegeven moment wel een beetje genoeg van, omdat het nu toch wat oubollig en daardoor ook ‘goedkoop’ uitziet.

Voor verbetering vatbaar

Wat wel nog steeds staat als een huis is de gameplay zelf. Het proberen om ongezien je door de omgeving te bewegen en het observeren van je vijand, om dan een plan van aanpak te maken, is nog steeds heel erg tof. Het verbloemen van je schot door gebruik te maken van geluiden om je heen – die je zelf kunt veroorzaken door bijvoorbeeld machines te saboteren –, het ‘on-the-fly’ aanpassen van je plan als je toch wordt opgemerkt door de vijand, het maakt Sniper Elite 5 tot een zeer leuke en vaak intense ervaring. De missie die wij speelden toonde ons alleen totaal niets nieuws ten opzichte van deel vier en daar maken we ons toch wel een beetje zorgen over. Het voelde meer aan dat we een uitbreiding van Sniper Elite 4 aan het spelen waren en niet een compleet nieuw deel. Tevens viel de AI van de vijand af en toe door de mand, doordat het hoofdpersonage soms erg laat werd opgemerkt terwijl deze duidelijk zichtbaar was.

In onze vroegtijdige speelsessie misten we dus nog wat vernieuwing, maar dat bezit de game wel in de vorm van een nieuwe modus: Invasion. Hier kan je een game van iemand anders ‘binnenvallen’ om hem of haar dwars te zitten. Het is zelfs mogelijk om deze modus in coöp te spelen, dus dan spelen twee personen samen en jagen er twee personen op hen. Dit moet dan de grote vernieuwing van Sniper Elite 5 zijn. Dit klinkt op papier heel erg interessant en het maakt ons erg nieuwsgierig, alleen hadden we hier nog geen toegang toe. Er is ook nog een online multiplayer, waarin zestien spelers tegen elkaar strijden. Hier zijn we wat minder enthousiast over, want multiplayer in ‘sniper games’ heeft nog nooit echt leuke gameplay opgeleverd.

Voorlopige conclusie

De missie die we van Sniper Elite 5 te spelen kregen heeft ons met gemixte gevoelens achtergelaten. Aan de ene kant geeft het spel je wat je wil en dat is heerlijk werkende sniper ‘actie’. Het observeren van je vijanden en het uitvogelen hoe je te werk zal moeten gaan, is heel tof en als je plan ook daadwerkelijk slaagt, geeft dat geweldige voldoening. Als je plan niet werkt zoals gepland dan zal je snel moeten schakelen en ‘on-the-fly’ beslissingen moeten maken. De basis van de game voelt dan ook nog steeds goed aan. Aan de andere kant liet de missie die wij speelden geen vernieuwing zien. Het was net alsof we een uitbreiding van Sniper Elite 4 speelden. Tevens zijn de animaties nog steeds wat stijfjes en toont het spel daardoor wat ouderwets. We staan voor nu dan ook een beetje onverschillig tegenover Sniper Elite 5. Hopelijk kregen wij de slechtste missie te spelen die de game te bieden heeft en worden we met de rest van de opdrachten wel verrast en weet de nieuwe modus ‘Invasion’ de game naar een hoger niveau te tillen.