Nintendo Switch Sports, de opvolger van het fenomeen Wii Sports, komt eindelijk deze maand uit. Om je daar op voor te bereiden, heeft Nintendo een gloednieuwe trailer uitgebracht.

Nintendo Switch Sports is Nintendo’s zoveelste onderneming in fitness gaming, en heel raar is dat niet te noemen. Nintendo kende namelijk groot succes met Wii Sports, Wii Fit en meer recentelijk, met Ring Fit Adventure.

De trailer laat zien hoe je Nintendo Switch Sports een natuurlijke toevoeging tot je fitness routine kan maken, in combinatie met Ring Fit Adventure. Tenminste, dat is de insteek maar of mensen het ook echt zo gaan gebruiken is natuurlijk de vraag.

Je kan de Japanse Nintendo Switch Sports commercial hieronder bekijken: