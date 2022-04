We komen langzaam aan steeds meer te weten over de vernieuwde PlayStation Plus-dienst, die aankomende juni moet lanceren. Zo is het straks mogelijk om simpel te upgraden naar een hogere tier van de dienst en we weten dat we titels van ‘iedere grote uitgever‘ mogen verwachten.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat we vanaf de launch nieuwe titels kunnen gaan spelen, maar in een e-mail richting abonnees heeft Sony wel onthuld dat er maandelijks nieuwe titels toegevoegd gaan worden aan de Extra en Premium-tiers. Dit kunnen zowel PlayStation 4 als PlayStation 5 games zijn. Zoals we kennen van andere, dergelijke diensten kunnen er maandelijks ook weer games verdwijnen.

PlayStation Plus Extra en Premium zullen ’tot 400 games’ van de PlayStation 4/5 aanbieden, waar je bij de Premium tier ook nog eens klassieke titels van onder andere de PS1 en PS2 kunt spelen. Zoals gezegd is Sony van plan om de dienst in juni te lanceren, op 22 juni voor de Europeanen, welteverstaan.