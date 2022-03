Na de grote onthulling van wat we voorheen alleen kenden als Spartacus, begint er steeds meer informatie naar buiten te druppelen over wat we nu precies kunnen verwachten van de nieuwe PlayStation Plus abonnementsvormen. Zo meent Jim Ryan in een interview met Gamesindustry.biz dat “iedere grote uitgever” de nieuwe game catalogus zal ondersteunen.

Mooie beloftes, maar hoe ver deze ondersteuning precies zal reiken en welke uitgevers precies onderdeel hiervan zijn liet Ryan helaas in het midden. Zo lijkt het niet erg vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld Zenimax en Activision Blizzard games hier bij horen. Wel kon hij vertellen dat de gesprekken met uitgevers nog steeds goed gaan.

Ryan worp ook wat licht op het ontbreken van ‘Day One’ lanceringen in de nieuwe catalogus, zoals Microsoft dat ook doet met Xbox Game Pass. Volgens Ryan zou dat bedrijfsmodel de ontwikkeling van Sony’s blockbusters kunnen beschadigen. Daarbij benadrukt hij dat Sony ook niet van plan is om nieuwe games op de release dag toe te voegen aan de PlayStation Plus game catalogus.

Welke games hoop jij te zien op Sony’s nieuwe service en weet jij op welk PS Plus abonnementsniveau jij je gaat abonneren? Laat het ons weten.