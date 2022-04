Capcom is de laatste tijd erg gul met nieuwe info omtrent Monster Hunter Rise: Sunbreak, de grote uitbreiding voor Monster Hunter Rise die binnenkort op ons wordt losgelaten. Nieuwe gameplay beelden, korte clips en nog meer kregen we onlangs al voorgeschoteld én het feestje is nog niet afgelopen.

Volgens een recente tweet mogen we immers binnenkort nog heel wat nieuws verwachten. In mei zal namelijk een nieuw nieuwsevenement plaatsvinden, waar ongetwijfeld heel wat zaken de revue zullen passeren.

De Monster Hunter Rise: Sunbreak uitbreiding verschijnt op 30 juni voor de Switch en pc.