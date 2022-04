Over zo’n twee maanden verschijnt de nieuwste en grootste uitbreiding voor Monster Hunter Rise, namelijk Sunbreak. Sinds de aankondiging druppelt er steeds weer nieuwe informatie binnen en ditmaal gaat het over één van de op te jagen monsters en nieuwe gear.

Via het officiële Monster Hunter Twitter account worden de korte clips getoond. In de eerste Tweet zie je Lunagaron, een soort van ijswolf/-draak die het gewend is om lange afstanden te overbruggen. Een grote uitdaging om te vinden en dan nog te overmeesteren.

De daaropvolgende clip toont de Master Rank gear, die afkomstig is van de Master Rank vijanden. Let wel op, want bestaande monsters die deze gear als beloning geven hebben ook andere, sterkere aanvallen!

Monster Hunter Rise: Sunbreak komt uit op 30 juni als losse uitbreiding, maar ook inclusief de basis game, exclusief voor Nintendo Switch.