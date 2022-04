Nog meer details beginnen boven te komen over Halo Infinite’s Battle Royale modus, die volgens geruchten in ontwikkeling is bij Certain Affinity

Het tweede seizoen van Halo Infinite’s multiplayer gaat binnenkort van start met nieuwe modi, maps en nog meer content. Toen 343 Industries de roadmap voor het komende seizoen bekendmaakte, werd het bedrijf geconfronteerd met sombere en teleurgestelde reacties. Het lijkt er echter op dat 343 misschien nog meer in petto heeft voor Halo Infinite dan wat ze op de planning laten zien.

We weten dat Certain Affinity werkt aan het uitbreiden van de Halo Infinite multiplayer en het gerucht gaat dus al een tijdje dat de studio bezig is met een Battle Royale modus. Volgens de laatste geruchten zal de Battle Royale modus ergens aan het einde van het jaar kunnen verschijnen, maar net zo makkelijk nog kunnen verschuiven naar begin 2023.

Volgens journalist Jez Corden in de Xbox Two Podcast zal de Battle Royale modus een aantal singleplayer elementen bevatten. Certain Affinity hoopt hiermee wat uniekheid toe te voegen aan Halo’s Battle Royale variant. Daaronder vallen onder andere PvPvE elementen en side quests.

Kijk jij uit naar een eventuele Battle Royale modus van Halo Infinite, of word je er niet echt warm van? Laat het ons weten!