Het is al een tijdje bekend dat de Amerikaanse studio Certain Affinity aan een Microsoft-exclusieve game werkt. Volgens de geruchten gaat het om een nieuwe spelmodus voor Halo Infinite. Er zijn meerdere aanwijzingen dat Tatanka, de interne naam voor het project, een Battle Royale modus is. Dankzij dataminers van Infiniteleaks en een uitzending van The Xbox Two podcast zijn er nu meer details bekend.

Het is de bedoeling dat Tatanka nieuwe spelers naar de Halo franchise lokt. Daarbij wordt er niet alleen gemikt op Fortnite, Apex Legends en Warzone spelers, maar is het de bedoeling om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. Certain Affinity werkt blijkbaar al jaren aan het project. Daarnaast is de omvang van de spelmodus inmiddels zo groot geworden, dat het als een aparte game gezien kan worden.

Verder hebben dataminers ontdekt dat er een optie is om free-for-all matches solo te spelen of als een team van twee of vier spelers. Er zijn ook bots beschikbaar, vergelijkbaar met die van de gratis multiplayermodus van Halo Infinite. Net zoals in andere Battle Royale-games wordt het speelveld steeds kleiner en verschillende instellingen voor de modus lijken er op te duiden dat het momenteel getest wordt.