Skull & Bones is een van de games van Ubisoft die al zeer lang in ontwikkeling is en na de nodige tegenslagen lijkt er nu eindelijk schot in de zaak te zitten. Er is een video online gelekt, die als introductie dient op de game en dat geeft ons een duidelijk beeld van hoe het er met de titel voor staat.

Hierin komen gevechten voorbij, maar ook het stukje management en zelfs dat piraten je de rug toekeren als je niet goed voor ze zorgt. Het betreft hier een video van een vroege versie van Skull & Bones, dus het is niet helemaal representatief voor de uiteindelijke release. Dat maakt het echter niet minder de moeite waard om te checken.

Je kan de video hier bekijken, maar wees er snel bij gezien Ubisoft de beelden offline haalt. Ondertussen heeft Ubisoft zelf weer een teaser video gedeeld, waaruit we kunnen opmaken dat de officiële onthulling niet lang meer op zich zal laten wachten.

https://twitter.com/skullnbonesgame/status/1520055304980889600