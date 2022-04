Square Enix en Sony PlayStation kondigde in 2020 Final Fantasy XVI aan en hoewel er nog weinig over de game bekend is, blijkt nu dat de ontwikkeling behoorlijk opschiet. Producer Naoki Yoshida heeft in een interview met een Japans magazine aangegeven dat de game de laatste fase van de ontwikkeling is ingegaan.

De focus van de ontwikkelaar ligt op het integreren van het verhaal en de gameplay op een meer intensieve manier dan gebruikelijk is voor een singleplayer game. Het resultaat hiervan zou moeten zijn dat de game veel diepgang kent, waarbij men de passie voor Final Fantasy bij de spelers van weleer wil aanwakkeren. Zo willen ze graag afgehaakte spelers terughalen naar de franchise.

“Right now the development of FF16 is in its final stage. As a single player game, we are aiming to integrate story and gameplay even further. Different to a game where many people play online at the same time, the extent to which the game has an individual focus changes how immersed you are in the story. I think it’s become a story with quite a lot of depth. To people who have grown up, entered working society and think “reality isn’t as easy-going as a video game”, and at some point ended up separating from Final Fantasy, we want to want them to remember their passion from back then. We’re making the game with that intention.”