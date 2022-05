Dat Elden Ring populair is zal niemand zijn ontgaan. Het is ook een ontzettend goede game dat je bij ons in de review al hebt kunnen lezen. Het is echter wel begrijpelijk dat niet iedereen de game kan en zal spelen. Het wordt al helemaal lastig als je een Fisher Price speelgoed controller wilt gebruiken voor een pittige game als Elden Ring.

Een controller modder genaamd Dylan ‘ Rudeism’ Beck dacht daar echter anders over en heeft zo’n Fisher Price gamepad omgetoverd tot een werkende Xbox controller. Hieronder kan je via enkele tweets de controller in actie zien (met Elden Ring) en hoe het precies werkt.

here's the Fisher Price Xbox controller in action!

let me know what games you'd like to see me play with it

and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI

— Rudeism (@rudeism) May 1, 2022