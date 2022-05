Ubisoft kondigde vorig jaar Tom Clancy’s XDefiant aan, maar op echt veel positieve reacties kon de game niet rekenen. Een van de stappen die de ontwikkelaar sindsdien heeft genomen is het laten vallen van de naam Tom Clancy bij deze titel, waardoor de game simpelweg ‘XDefiant’ heet.

Veel hebben we verder niet echt van de game vernomen, maar insider Tom Henderson is weer met wat nieuwe details naar buiten gekomen. In een bericht op WhatIfGaming schrijft hij dat de game inmiddels verder is uitgebreid met facties uit andere Ubisoft games. Zo zal DedSec uit Watch Dogs ook z’n opwachting maken.

De speciale mogelijkheden van deze factie in XDefiant zijn zoals je het zou verwachten, ze zijn in staat om de attributen van de tegenstanders te hacken. Ook kunnen ze granaten 3D-printen voor hun team, wat een leuke vondst is als je het ons vraagt.

Als we verder kijken, dan zien we dat ook The Wolves uit Ghost Recon: Breakpoint hun opwachting zullen maken. Zij heten in XDefiant echter ‘Phantoms’. De ‘Outcasts’ uit The Division 2 zijn daarentegen echter weer uit de game gehaald, althans, voor de komende tijd.

Verder is het de bedoeling dat elke factie drie personages voortbrengt. De uitzondering zijn echter Echelon en Phantoms, die brengen één personage, DedSec twee. Dan wat betreft de maps, het aantal zou verder uitgebreid zijn met drie nieuwe Arena maps (Arena, Dumbo en Nudleplex) en twee gewone maps (Coney Island en Daytona). Dit maakt dat er samen 15 maps in totaal zijn.

Tot slot is er een Firing Range aan de game toegevoegd, waar spelers hun wapens kunnen uitproberen. Dit is handig om te zien wat de schade van wapens en time-to-kill over bepaalde afstanden is. Dit komt tevens met een time trial, zodat spelers zichzelf kunnen uitdagen. Een releasedatum voor XDefiant is nog niet bekend, maar volgens Henderson verschijnt de game dit jaar.