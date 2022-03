What’s in a name? Steeds minder, zo lijkt het wel. Vroeger wist je dat, als je Tom Clancy’s naam boven een titel zag staan, je tactische actie met een vleugje realisme voorgeschoteld zou krijgen. Ondertussen is dat label toch wat vervaagd, met steeds meer Tom Clancy games die bizarre richtingen uitslaan. Rainbow Six: Extraction is een recent voorbeeld.

Ook het in de zomer van 2021 aangekondigde XDefiant valt technisch gezien onder de Tom Clancy noemer. Op het eerste zicht gaat het hier om de zoveelste cartooneske free-to-play shooter, al kan dat uiteraard meevallen. Fans zijn echter minder te spreken over de Tom Clancy naam die boven de titel prijkt. Die lijkt daar namelijk echt niet thuis te horen.

Dat erkent Ubisoft nu ook en daarom hebben ze een naamsverandering doorgevoerd. De game gaat nu als XDefiant door het leven, want uit een nieuw artikel op de Ubisoft website blijkt dat het label ‘Tom Clany’ niet langer toegepast wordt. Ook het logo is aangepast, zie hieronder.