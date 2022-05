Dat Monster Hunter Rise: Sunbreak zal verschijnen op 30 juni wisten we al, maar nu heeft Capcom ons laten weten dat de uitbreiding zo’n 13GB in beslag zal nemen. Capcom gaf geen informatie over de specifieke platformen, dus voorlopig gaan we ervan uit dat de grootte op zowel de Nintendo Switch als op de pc ongeveer gelijk zal zijn.

Op 10 mei is er een digitaal evenement gepland waar we meer informatie zullen verkrijgen. Houd dus zeker de site in de gaten, indien je meer wenst te weten te komen over de game. Bekijk hieronder nogmaals de trailer, terwijl je wacht op het digitale evenement op 10 mei.