We hebben de ‘4th of May’ net achter de rug, ofwel Star Wars-dag. De échte fans rekenen echter de hele maand mei als een Star Wars-periode. Nu Elden Ring al een tijdje uit is en de populariteit niet te houden blijkt, hebben de modders drs32 en Xelerate de twee glorieuze media hypes met elkaar gecombineerd.

De twee modders hebben via Nexus Mods een mod gepubliceerd, waarmee je in de Lands Between kan ronddwalen als Darth Vader. Natuurlijk heb je de bijbehorende lightsaber er ook bij (skin voor de Rivers of Blood katana), dus (enkel) op pc kan je alles en iedereen te lijf gaan als een echte (Elden) Sith Lord. Het toffe is dat er ook al gewerkt wordt aan een Darth Maul mod. De dubbele lightsaber van de rood-zwarte Sith is al beschikbaar, het sterke Godskin Peeler wapen krijgt de eer voor deze make-over.

Hieronder kan je een filmpje checken waarin Darth Vader een van de bazen in de game een kopje kleiner maakt. We hopen spoedig ook PvP-clips te zien tussen Darth Vader en Darth Maul. Wij kunnen in ieder geval niet wachten!