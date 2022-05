Ubisoft heeft aangekondigd dat ze op 12 mei een nieuwe update voor Tom Clancy’s The Division 2 zullen uitbrengen. Deze update introduceert seizoen 9: Hidden Alliance en een nieuwe PvE-modus onder de noemer ‘Countdown’. Als je Warlords of New York bezit, dan krijg je gratis toegang tot dit nieuwe seizoen.

Het negende seizoen introduceert een nieuwe vijand en gaat verder met het verhaal van The Division 2. Spelers moeten informatie verzamelen en het opnemen tegen vier hooggeplaatste True Sons voordat ze Captain Lewis onder ogen kunnen komen. Seizoen 9 is één van de drie seizoenen die gepland staan voor dit jaar.

In de nieuwe Countdown coöp-modus worden maximaal acht spelers naar een energiecentrale gestuurd en moeten ze binnen 15 minuten de centrale stabiliseren om een lockdown te voorkomen. De agenten, verdeeld over twee teams van vier, beginnen op verschillende locaties en moeten samenwerken om de uitdaging tot een goed einde te brengen.

De update introduceert ook nog een nieuwe functie: expertise én tal van nieuwe wapens en uitrusting. De expertise-functie geeft spelers de mogelijkheid om op een nieuwe manier hun uitrusting te verbeteren met upgrades voor onder meer schade en bepantsering. Spelers kunnen hun expertise verhogen door eender welk item in de game te gebruiken.

Als je de game nog niet gespeeld hebt, dan kan je dat gratis van 13 tot 15 mei doen via een trial.