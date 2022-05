De Nintendo Switch is inmiddels al meer dan 107 miljoen keer verscheept en uiteraard betekent dat dat er in de voorbije jaren ook hopen games voor de console zijn verkocht. Nintendo heeft dan ook voor de gelegenheid heel wat verkoopcijfers vrijgegeven voor hun grootste first-party ‘best-sellers’. Hieronder zie je de tien meest populaire Nintendo games op de Switch, gebaseerd op de verkoopcijfers tot 31 maart 2022.

Mario Kart 8 Deluxe – 45.33 miljoen

Animal Crossing: New Horizons – 38.64 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate – 28.17 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26.55 miljoen

Pokemon Sword and Shield – 24.27 miljoen

Super Mario Odyssey – 23.50 miljoen

Super Mario Party – 17.78 miljoen

Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl – 14.65 miljoen

Pokemon Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee! – 14.53 miljoen

Ring Fit Adventure – 14.09 miljoen

Daarnaast konden we in het recente fiscale verslag nog verkoopcijfers afleiden van nog andere bekende games, die niet in de top tien zijn geraakt. Zo weten we bijvoorbeeld dat het recente Kirby and the Forgotten Land inmiddels al 2.65 miljoen keer verkocht is, Mario Party Superstars al 6.88 miljoen keer, Pokémon Legends: Arceus 12.64 miljoen en Metroid Dread heeft al 2.90 miljoen exemplaren op de teller staan. Die laatste zou hierdoor overigens waarschijnlijk de best verkochte game in de franchise zijn, gezien Metroid Prime 1 volgens een verslag zo’n 2 miljoen keer verkocht zou zijn. Dit verslag stamt echter uit 2007, dus erg zeker hiervan zijn we niet.