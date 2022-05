We kunnen met enige zekerheid zeggen dat EA met Battlefield 2042 de plank mis heeft geslagen, als we de berichten in de community lezen althans. Veel spelers zijn vrij snel na de release gestopt met spelen en het grote merendeel van de community is op zijn zachtst gezegd teleurgesteld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de volgende Battlefield de franchise weer recht moet trekken. Tijdens de meest recente financiële bijeenkomst vertelde EA meer over de toekomst van de franchise.

Volgens de grote baas, Andrew Wilson, moet het ontwikkelproces van de huidige en toekomstige Battlefield-games compleet opnieuw uitgevonden worden. ‘From the ground up’, werd er gezegd en hij gaf hierbij aan dat Battlefield een groot onderdeel van EA is en zal blijven.

Verder verwees hij naar Vince Zampella, die eerder de regie in handen kreeg. De beste man is natuurlijk via Respawn Entertainment bekend van Titanfall en het uiterst succesvolle Apex Legends en volgens Wilson weet het team daar hoe het wel moet. De grote baas zei dat deze studio een duidelijke formule hanteert waarin spelers ‘zo snel mogelijk naar het leuke gedeelte’ kunnen komen.

“We’ve got incredible leadership over that team now, they’re rethinking the development process from the ground up, and really using the Vince Zampella/Respawn model of ‘get to the fun as quickly as possible’. They’ve been doing thousands of updates for the community, working on quality of life, and really getting the core game right.

Tot slot zei Wilson dat ze weten dat er nog veel werk aan de winkel is en dat EA zich volledig zal richten op het ondersteunen van de franchise. Als de ‘core experience’ en ‘core gameplay’ in orde zijn, mag je volgens hem verwachten dat EA de games zeker voor langere tijd zal ondersteunen en verder ontwikkelen.