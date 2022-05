Sonos boekt al een aantal jaren successen met een sterke line-up aan soundbars zoals de Beam en Arc. Het zijn beide fantastische producten die uitblinken door het gebruiksgemak, maar ze zijn wel stevig aan de prijs. Sonos gaat hun aanbod uitbreiden, de fabrikant heeft namelijk de Ray onthuld: een instapmodel soundbar.

Qua afmetingen is de Ray kleiner dan zijn grotere broertjes en is ideaal voor consumenten die de eerste voorzichtige stapjes willen zetten in de wereld van soundbars. De Ray is via een optische kabel op je televisie aan te sluiten en ondersteunt geluid via bijvoorbeeld de Dolby Digital codec. Een HDMI-poort ontbreekt en daarom dus ook functionaliteiten zoals (e)ARC of HDMI-CEC.

Volgens Sonos is de Ray ontworpen om op elke plek goed geluid te leveren, zelfs als de soundbar bijvoorbeeld in een mediakast ligt. Daarnaast kun je de Ray op een later punt uitbreiden met surround speakers of een subwoofer.

De Sonos Ray lanceert op 7 juni en heeft een prijskaartje van € 299,-.