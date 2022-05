Het uitstellen van Starfield en Redfall heeft er voor gezorgd dat ook 2022 een karig jaar lijkt te worden wat betreft first-party titels van Microsoft. Phil Spencer – de grote baas van de Xbox-divisie bij Microsoft – is van mening dat er meer continuïteit moet gaan zitten in game releases van hun eigen studio’s.

Starfield moest voor Xbox de grote klapper van dit jaar worden. De releasedatum van de actie-RPG werd al vroeg bekendgemaakt en regisseur Todd Howard liet november vorig jaar nog weten er alle vertrouwen in te hebben dat deze datum gehaald zou worden. Deze week kwam echter het nieuws naar buiten dat Starfield – samen met Redfall – is uitgesteld naar 2023.

Xbox-bezitters klagen al een paar jaar dat het karig is qua first-party games en dat zal dit jaar in ieder geval niet veranderen, zo lijkt. Microsoft heeft dan wel verschillende ontwikkelaars aangetrokken, hier is qua games nog niets van te zien. Spencer laat via Twitter weten dat hij begrijpt dat gamers teleurgesteld zijn in Xbox en dat zij nu eindelijk willen dat er geregeld nieuwe games ‘van eigen bodem’ uitkomen.

De baas van Xbox wil dat hier ook echt meer naar gestreefd wordt door de studio’s en natuurlijk het bedrijf zelf. Spencer merkt hierbij wel op dat Xbox z’n teams tegelijkertijd wel de ruimte wil geven om een zo goed mogelijk product te maken. Dit betekent dus ook dat als er meer tijd nodig is om dit voor elkaar te krijgen, ze hier gehoor aan geven.

“These decisions are hard on teams making the games & our fans. While I fully support giving teams time to release these great games when they are ready, we hear the feedback. Delivering quality & consistency is expected, we will continue to work to better meet those expectations.”