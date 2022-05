We wachten nog altijd op een officiële aankondiging, maar in het geruchtencircuit blijft de game telkens terugkomen: een remake van de originele The Last of Us. Naar verluidt is Naughty Dog met de game bezig en volgens bekend journalist Jeff Grubb staat de game gepland voor een release aan het einde van dit jaar.

“I keep hearing that’s coming out this year — this holiday”

Het bovenstaande zei Grubb in de Kinda Funny Gamescast. Het is echter afwachten of het klopt, gezien niets officieel is. Grubb is overigens niet de enige die het bestaan van de game aanhaalt. Eerder dit jaar kwam Tom Henderson met een soortgelijk bericht.

Als de game inderdaad dit najaar verschijnt is dat op zich geen gekke move van Sony. Naast God of War: Ragnarök ziet de rest van 2022 er qua first-party releases erg karig uit. Dus een remake van de originele The Last of Us zou dan niet gek zijn.