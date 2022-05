Vorige maand kondigde CD Projekt RED aan dat The Witcher 3: Wild Hunt voor current-gen consoles voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. De ontwikkelaar had de ontwikkeling intern overgenomen en moest eerst inventariseren wat de huidige stand van zaken was.

Nu ruim een maand later hebben ze beter nieuws te melden, want de game zal nog dit jaar een current-gen upgrade krijgen. Via Twitter laat CD Projekt RED weten dat de release nu voor het vierde kwartaal gepland staat. Deze versie komt dus tussen 1 oktober en 31 december 2022 uit.

Een specifieke datum is nog niet bekend, maar die zal naarmate het vierde kwartaal dichterbij komt vanzelf gedeeld worden.