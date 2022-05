Dit najaar zullen we op onder andere de PlayStation 5 Hogwarts kunnen gaan verkennen in de game Hogwarts Legacy. Deze game komt met features die exclusief zijn voor de PlayStation 5 en dat is te danken aan de DualSense controller.

Middels een korte trailer laat Warner Bros. Games daar meer van zien en zodoende weten we dat de adaptieve triggers bij elke spreuk anders aanvoelen. Het gevoel zit ook wat meer rechts in de controller, omdat je de toverstaf normaliter met rechts gebruikt.

De haptische feedback speelt eveneens een rol in het gevoel dat met spreuken gepaard gaat, maar het wordt op meer manieren toegepast. Zo zal met name de haptische feedback in de Potions klas te voelen zijn als je ingredi├źnten aan het verkruimelen bent.

Ook zul je het voelen als een Mandrake gaat schreeuwen of als je vliegt op je bezem. Een ander leuk detail is dat de controller qua kleuren oplicht naargelang het huis waarbij je aangesloten bent. Kortom, de ontwikkelaar probeert zoveel mogelijk uit de controller te halen.