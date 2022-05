Crystal Dynamics blijft de ondersteuning van Marvel’s Avengers doorzetten. Naast dat er zo nu en dan nieuwe content voor de game wordt uitgebracht, blijft de ontwikkelaar ook verder sleutelen aan de game. Zo werd de War Table met de vorige update al onder handen genomen en met een nieuwe update die nu is verschenen, heeft de studio weer een ander aspect aangepakt.

Update 2.4 voor Marvel’s Avengers is nu te downloaden en hiermee heeft Crystal Dynamics het beloningssysteem aangepakt. Specifiek gaat het om de beloningen die je kunt ontvangen voor het voltooien van missies tijdens tijdelijke in-game evenementen. Er zijn nu drie verschillende types ‘mission chains’ en elk type komt met een bepaalde soort beloning. Hierdoor moet het voor spelers consistenter worden en de ontwikkelaar hoopt dat de events waardevoller worden om te spelen.

Alle details van update 2.4 voor Marvel’s Avengers lees je hieronder.

Marvel’s Avengers update 2.4 rewards rework

With this rework, there are now three mission chain types to complete during our limited-time events like Tachyon Anomaly or Corrupted Vibranium. These two-week sprints will provide rewards for daily play and sustained play. The three mission chain types include:

Meta Mission Chains: Completing all tasks in a Meta Mission Chain will offer up the best rewards during our limited-time events. By completing the full list of Daily and Minor Mission Chains, you’ll earn Exotics above Power Level 120 for your entire roster. Even better, these Superior Exotics will drop at a 140+ Power Level. Previously 140+ Power Level items could only be earned by endgame players who completed the Family Reunion Omega Level Threat or the Discordant Sound Raid.

Completing all tasks in a Meta Mission Chain will offer up the best rewards during our limited-time events. By completing the full list of Daily and Minor Mission Chains, you’ll earn Exotics above Power Level 120 for your entire roster. Even better, these Superior Exotics will drop at a 140+ Power Level. Previously 140+ Power Level items could only be earned by endgame players who completed the Family Reunion Omega Level Threat or the Discordant Sound Raid. Minor Mission Chains: These mission chains are sometimes Hero-specific and offer another way to increase your Power Level on a per-Hero basis.

These mission chains are sometimes Hero-specific and offer another way to increase your Power Level on a per-Hero basis. Daily Mission Chains: Daily missions feed into the larger Meta Mission Chain objective and will offer repeatable gear rewards for the entirety of the two-week event.

Check out our rotating roster of limited-time events in detail below!

Tachyon Anomaly (Coming up: May 26 – June 9)

Meta Mission Chain Rewards (Full Roster) Superior Exotic Tachyon Gear (for Heroes above Power Level 120)

Minor Mission Chain Rewards Superior Exotic Tachyon Gear (for Heroes above Power Level 120) Superior Cosmic Minor Artifact (for Heroes above Power Level 100)

Daily Mission Chain Rewards Legendary Tachyon Surge Gear (for Heroes above Power Level 80) Polychoron x 20



Rooskaya Protocols

Meta Mission Chain Rewards (Full Roster) Superior Exotic Apex Power Defense Gear (for Heroes above Power Level 120) Superior Exotic Apex Power Heroic Gear (for Heroes above Power Level 120)

Minor Mission Chain Rewards (Per Hero) Superior Exotic Apex Power Melee Gear (for Heroes above Power Level 120) Superior Exotic Apex Power Ranged Gear (for Heroes above Power Level 120)

Daily Mission Chain Rewards Scaling (Uncommon to Legendary based on Hero PL) Jarvis Gear (for Heroes above Power Level 80) Upgrade Modules x 30



Corrupted Vibranium

Meta Mission Chain Rewards (Full Roster) Superior Exotic Discordant Gear (for Heroes above Power Level 120)

Minor Mission Chain Rewards (Per Hero) Scaling Vibranium Payload Gear (for Heroes below Power Level 120) Exotic Discordant Gear (for Heroes above Power Level 120) Superior Discordant Minor Artifact (for Heroes above PL 120)

Daily Mission Chain Rewards Scaling Vibranium Payload Gear Polychoron x 20



Red Room Takeover

Meta Mission Chain Rewards (Full Roster) Superior Exotic Technical Power Set Gear (for Heroes above Power Level 120)

Minor Mission Chain Rewards (Per Hero) Scaling Gear (for Heroes below Power Level 80) Legendary Technical Power Set (for Heroes below Power Level 120) Exotic Technical Power Set (for Heroes above Power Level 120)

Daily Mission Chain Rewards Epic HARM Gear (for Heroes below Power Level 80) Legendary HARM Gear (for Heroes above Power Level 80) Upgrade Modules x 30



Cosmic Threat