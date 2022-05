Na een mysterieuze countdown, werd Street Fighter 6 enkele maanden geleden uiteindelijk aangekondigd door Capcom. Voorlopig zijn de details rond deze fighter erg schaars, want behalve een teaser hebben we eigenlijk nog niets gezien. Dit zou echter in de nabije toekomst kunnen veranderen.

Komende donderdag (2 juni) staat een State of Play op de planning, waar verschillende third-party partners van Sony hun games zullen tonen. Journalist Jeff Grubb van Gamesbeat liet op Twitter weten dat Capcom ‘waarschijnlijk’ beelden zal tonen van Street Fighter 6.

‘”exciting reveals from our third-party partners” This is probably where SF6 shows up. It’s the one thing Capcom is definitely supposed to have for these summer reveals.’