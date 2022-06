Eerder konden we al melden dat Assassin’s Creed: Origins een update zou krijgen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, waarmee het mogelijk wordt om de game in 60fps te spelen. Er was echter wat onduidelijkheid over de releasedatum, maar daar heeft uitgever Ubisoft nu uitsluitsel over gegeven.

Via Twitter laat de uitgever weten dat de update op 2 juni zal verschijnen, morgen dus. Dit sluit natuurlijk mooi aan op de release van de game via Xbox Game Pass, waarmee spelers op de Xbox gelijk de beste ervaring krijgen. De update is vanzelfsprekend geheel gratis.