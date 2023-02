Assassin’s Creed had rond 2015 te maken met een kleine vormdip, maar Ubisoft wist met Assassin’s Creed: Origins de franchise toch nieuw elan te geven en sindsdien gebruikte men de blauwdruk van die game ook voor latere titels zoals Odyssey en Valhalla. Jean Guesdon stond aan het roer van het Egyptische Origins (en het gelauwerde Black Flag), maar via LinkedIn heeft de creative director laten weten dat hij na 17 jaar dienstverband de deuren van Ubisoft achter zich heeft dichtgetrokken.

Guesdon geeft geen reden voor het vertrek bij de ontwikkelaar en uitgever, noch laat hij weten waar hij in de toekomst mee aan de slag gaat. De regisseur uit wel zijn dankbaarheid richting Ubisoft en met name de mensen die hij tijdens zijn periode daar heeft ontmoet.

Het is op het moment behoorlijk onrustig bij Ubisoft, mede vanwege de tegenvallende resultaten én uitstellingen van een aantal games. Daarbij wordt de studio al langer verwijt dat er een mogelijk onveilige werksfeer is richting diens werknemers. Met het vertrek van Guesdon verliest Ubisoft dus wederom een sterkhouder, maar we wensen hem natuurlijk veel succes met zijn toekomstige projecten.

“I can’t express how much I owe to this unique company. So many people met, so many skills learned and so many projects shipped. And Assassin’s Creed, of course Assassin’s Creed… Thank you Ubi, very very much.”