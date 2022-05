Assassin’s Creed: Origins kwam uit op de PlayStation 4 en Xbox One, maar je kunt de game ook gewoon op de PS5 en Xbox Series X|S spelen. Dat brengt alleen geen verbetering qua performance. Ubisoft heeft echter laten doorschemeren dat zij met een 60fps-patch voor de current-gen consoles op de proppen zouden komen, maar het ziet er naar uit dat we daar langer op moeten wachten dan gedacht.

PlayStation Game Size had vorige week opgemerkt dat er een nieuwe update voor Assassin’s Creed: Origins klaarstond en dat dit de eerder genoemde 60fps patch was. Die update zou naar verwachting deze week worden geactiveerd. Alleen is dat nog niet gebeurd.

Waarschijnlijk zal de update niet deze week verschijnen, maar pas op 7 juni. Dit komt doordat de game dan beschikbaar wordt gesteld voor Xbox Game Pass-abonnees. Dit lijkt een mooie datum te zijn om de patch door te voeren voor alle current-gen consoles.

Tevens valt 7 juni op een dinsdag en dat is negen van de tien keer de dag waarop Ubisoft zijn games voorziet van nieuwe patches en wekelijkse uitdagingen.