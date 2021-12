Assassin’s Creed: Odyssey is sinds augustus dit jaar op current-gen consoles in 60 frames per seconde te spelen, dankzij een patch. Gamers hebben aan Ubisoft laten weten dat ze dit ook graag zien voor Assassin’s Creed: Origins en het ziet er naar uit dat de Franse ontwikkelaar/uitgever hier gehoor aan gaat geven.

Ubisoft heeft via Twitter gemeld dat zij een 60fps-patch voor Assassin’s Creed: Origins voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S overwegen. Met een beetje geluk kan binnenkort ook Origins dus op een hogere framerate gespeeld worden. Bij een officiële aankondiging lees je het hier.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1473279867617746948