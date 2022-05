Ubisoft heeft een geruime tijd terug laten doorschemeren dat ze bezig waren met een update voor Assassin’s Creed: Origins. Deze update is specifiek voor current-gen systemen bedoeld, omdat het de game een boost in performance geeft. Dit betekent in de praktijk een hogere framerate tijdens het spelen, wat op 60fps komt te liggen.

Het was lang onduidelijk wanneer de update precies zou verschijnen, maar PlayStation Game Size heeft opgemerkt dat er een nieuwe update klaarstaat op de servers van Sony. Het gaat hier om update 1.60 die gepland staat om ergens rond 24 tot 26 mei live te gaan. Naar verwachting verschijnt de update dan ook op de Xbox Series X|S.

Een andere toevoeging die de update zal brengen is een zogeheten ‘Franchise menu’, wat ongetwijfeld een functie is om gemakkelijk te kunnen switchen tussen dit deel, Odyssey en Valhalla.