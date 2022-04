Microsoft heeft aangekondigd dat Assassin’s Creed: Origins tussen nu en twee maanden naar Xbox Game Pass komt. Dus als je de game nog niet gespeeld hebt en je beschikt over een abonnement op de service, dan is het advies de toevoeging af te wachten om geld te besparen.

Wanneer de game precies zal worden toegevoegd is echter niet helemaal duidelijk. Hetzelfde geldt voor For Honor: Marching Fire Edition, die eveneens tussen nu en twee maanden naar Xbox Game Pass komt.

Beide games zullen na de toevoeging zowel op de console als pc beschikbaar zijn, alsook via de cloud. Dit wel middels de Ubisoft Connect applicatie, zo laat Microsoft weten. Zodra de definitieve release bevestigd is, plaatsen we een update.