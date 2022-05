Microsoft kondigde vorige maand aan dat twee games van Ubisoft hun weg zouden gaan vinden naar Xbox Game Pass. Het gaat om Assassin’s Creed: Origins en For Honor. Destijds liet Microsoft alleen weten dat de games binnen twee maanden aan de Game Pass-bibliotheek zouden worden toegevoegd, maar nu zijn de exacte data bekend.

Eerst is het de beurt aan For Honor. Die game is vanaf 1 juni beschikbaar via Xbox Game Pass. Het gaat om de Marching Fire Edition, die naast de hoofdgame ook een uitbreiding bevat. Op Assassin’s Creed: Origins hoeven abonnees van Game Pass niet veel langer te wachten. Die titel is op 7 juni aan de beurt, zo heeft Microsoft duidelijk gemaakt.

Beide games worden op consoles en pc aangeboden via Game Pass, evenals via de cloud.