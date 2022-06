Waar de anime van JoJo’s Bizarre Adventure nu bij Stone Ocean is aanbeland, besluit Bandai Namco met deze character trailer het gelijk een hoofdstuk verder op te zoeken. Johnny Joestar is de hoofdrolspeler in Steel Ball Run, ofwel hoofdstuk 7 van JoJo’s Bizarre Adventure. Daarbij doet Johnny de titel van deze serie ook eer aan, want bizar is hij zeker.

Johnny gaat het gevecht namelijk hoofdzakelijk te paard aan, gezien hij niet in staat is om te lopen. Dit maakt hem een imponerende tegenstander, want een man te paard neemt nogal wat ruimte in op jouw scherm in een fighting game. In de onderstaande trailer check je alvast wat voor trucjes hij allemaal in huis heeft. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 2 september voor alle bekende platformen.