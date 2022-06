Veel ontwikkelaars hebben al geprobeerd een graantje mee te pikken van het succes van de Nintendo Switch, maar toch blijkt games porten naar dit systeem vaak een lastig verhaal. Gezien het succes dat Wreckfest heeft genoten, is het niet gek dat THQ Nordic daarom ook een kans gaat wagen op Nintendo’s console. Bij een totaal gebrek aan Demolition Derby-achtige titels, vult Wreckfest dit gat namelijk mooi op.

De beelden zien er alvast veelbelovend uit. In tegenstelling tot veel andere games van derde partijen, lijkt Wreckfest een prima framerate vast te kunnen houden op de Switch, ook met veel auto’s in beeld. Wreckfest verschijnt op 21 juni aanstaande voor Nintendo’s platform. Afgaande op de onderstaande beelden: denken jullie dat dit een topper gaat worden of toch een wrak van een port?