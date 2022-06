De populariteit van een nieuwe Call of Duty valt of staat vaak met de kwaliteit van de maps en daarom vragen fans al langer om een map editor, zodat zij zelf aan de slag kunnen gaan. Nu is het goed mogelijk dat die wens met de komst van Call of Duty: Modern Warfare 2 ingewilligd gaat worden. Volgens Call of Duty leaker Ralph Valve bevat de aankomende shooter namelijk exact deze functie.

Valve meldde al eerder dat Modern Warfare 2 een aantal klassieke maps uit MW2 uit 2009 zal aanbieden, maar volgens de lekker gaat Infinity Ward tevens een offline modus beschikbaar stellen waarin spelers de gereedschappen krijgen om reeds bestaande maps zelf naar smaak aan te passen. Zo zouden de creatievelingen onder ons bijvoorbeeld de spawnpunten en aankleding van de map kunnen veranderen. Aangepaste maps worden nauw gereguleerd en creators kunnen ‘verified’ worden door de studio.

De lekker zegt dat deze modus al sinds Modern Warfare uit 2019 in ontwikkeling is en dat de map editor eigenlijk met die game had moeten verschijnen. Ook Treyarch zou een dergelijke map editor in hun nieuwste game willen aanbieden, die naar verluidt in 2023 zal lanceren.