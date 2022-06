The Last of Us: Part II heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De game van Naughty Dog is namelijk door heel wat PlayStation 4- en 5-bezitters gekocht en gespeeld.

We wisten al dat The Last of Us: Part II in de eerste drie dagen na launch maar liefst vier miljoen exemplaren wist te verkopen. Sinds die tijd is er weinig meer gedeeld over de verkopen.

Naughty Dog heeft nu echter een update gegeven en laten weten dat de PlayStation 4-exclusive inmiddels meer dan 10 miljoen keer is verkocht.