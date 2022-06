Tijdens de State of Play-uitzending van begin deze maand liet Street Fighter 6 eindelijk weer eens zien met een gameplay trailer en Capcom greep deze week Summer Game Fest aan om Guile met een trailer uit de doeken te doen als een van de aanwezige vechters.

Inmiddels zijn er meer details bekendgemaakt over Street Fighter 6. Bij een fysiek evenement rondom Summer Game Fest kon aanwezige pers met de ontwikkelaars van de game praten en hieruit zijn twee nieuwe details naar voren gekomen. Zo konden de ontwikkelaars bevestigen dat Street Fighter 6 cross-play zal ondersteunen, waardoor spelers op verschillende platformen dus tegen elkaar kunnen spelen. Of alle platformen ook daadwerkelijk volledig worden ondersteund met cross-play, of dat er wel specifieke beperkingen zijn, zal nog moeten blijken.

Verder hebben de ontwikkelaars duidelijk gemaakt dat er voor Street Fighter 6 gebruik zal worden gemaakt van rollback netcode. Dit moet voor een stuk betere en soepelere verbinding zorgen, wat bij competitieve vechtgames vanzelfsprekend erg belangrijk is. Op de kwaliteit van de rollback netcode voor Street Fighter 6 wilden de ontwikkelaars niet dieper ingaan, maar het lijkt voorlopig in ieder geval goed nieuws te zijn.

Tried to ask if it was better rollback than SF5 but they said they had nothing further to say currently. Also said they had nothing to add on Crossplay, which is happening. https://t.co/2xXf9a1gDm

