Street Fighter 6 werd vorige week tijdens State of Play uitgebreid onthuld met een lange gameplay trailer en nadien nog een secundaire video. Een dag later lekte een gedeelte van het roster, waarvan Capcom heeft bevestigd dat het correct is. Desalniettemin stond er voor vanavond een nieuwe trailer op de planning met de aankondiging van een personage.

Dat personage werd zojuist getoond en het gaat hier om Guile die zijn terugkeer maakt. Deze Amerikaanse piloot zal veel van zijn oorspronkelijke combo’s behouden, zoals de Sonic Boom en Flash Kick, maar hij zal tegelijk ook wat nieuwe trucjes krijgen.

Vanzelfsprekend komt deze onthulling met de nodige nieuwe beelden en die kan je natuurlijk hieronder bekijken!