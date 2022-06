Capcom heeft tijdens State of Play afgelopen nacht Street Fighter 6 officieel onthuld en middels een vrij lange trailer kregen we een goed beeld van de fighter. De game verschijnt pas in 2023 en gaandeweg zal Capcom het volledige roster bekendmaken, maar die blijkt nu te zijn gelekt.

Althans, het gaat om 22 personages die gelekt zouden zijn. Waar de afbeeldingen in kwestie precies vandaan komen is niet goed te zeggen, maar de verschillende personages die ook in de trailer zaten hebben overeenkomstige outfits en ontwerpen. Dit geeft het dus enige geloofwaardigheid.

Ryu

Ken

Zangief

Dhalsim

E. Honda

Blanca

Guile

Chun-Li

Cammy

Dee Jay

Rashid

Juri

Ed

Akuma

Luke (U.S.A.)

Marisa (Italy)

Jamie (Hong Kong)

Mimi (France)

Lily (Mexico)

JP (Russia)

Kimberly (U.S.A.)

A.K.I. (China)

Of het klopt is afwachten, maar dat zal de tijd ons vanzelf leren. Verder is ook bevestigd dat de game naast op de PlayStation 4 en PlayStation 5 voor de Xbox Series X|S en pc zal verschijnen.