Vorige maand dook er een gerucht op dat suggereerde dat er een collectie met remasters van Gears of War in de maak zou zijn. Nick Baker van Xbox Era zei toen immers dat Gears of War de ‘Master Chief Collection-behandeling’ zou krijgen, doelend op Halo: The Master Chief Collection. Nu lijkt het erop dat we verwachtingen voor zo’n collectie moeten gaan bijstellen.

Windows Central-journalist Jez Corden heeft het gerucht op Twitter namelijk de kop ingedrukt. Volgens Corden bestaat een dergelijke collectie van Gears of War helemaal niet. Hij sluit niet uit dat het er ooit nog van komt, “maar niet nu”, aldus de journalist.

I don't think a Gears Collection exists. — jez (@JezCorden) June 10, 2022

maybe it will be some day, but not now — jez (@JezCorden) June 11, 2022

Als we Corden moeten geloven, hoeven we vanavond tijdens de Xbox & Bethesda Games showcase dus geen aankondiging van een Gears of War-collectie te verwachten. Of de bekende franchise ook helemaal niets van zich zal laten horen, valt nog te bezien. Kort geleden lieten we nog weten dat ontwikkelaar The Coalition mogelijk begonnen is aan de ontwikkeling van Gears 6. Mocht dat inderdaad het geval zijn, is een aankondiging later vandaag natuurlijk niet uit te sluiten.