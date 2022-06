A Plague Tale: Requiem lijkt een waardige sequel te worden op A Plague Tale: Innocence. Alles wat we al van de game hebben gezien, lijkt erop te wijzen dat we opnieuw een bloedstollende ervaring mogen verwachten in het nieuwste avontuur van Hugo en Amicia. Ontwikkelaar Asobo Studio plaatste nu een nieuwe video online waarin we meer te weten komen over dit avontuur.

In de video gaan de makers dieper in op het schrijfproces achter het verhaal en de personages in de game. We krijgen vooral een kijkje achter de schermen van de studio, maar hier en daar duiken ook wat nieuwe gameplay beelden op.

A Plague Tale: Requiem verschijnt later dit jaar voor de PS5, Xbox Series X|S, pc en Switch (via de cloud). Bekijk de video waarvan sprake hieronder.